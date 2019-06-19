新竹市政府出現貓頭鷹！停燈具上超可愛 大家搶著拍照

2019-06-19 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府所在的國定古蹟新竹州廳今天上午飛來一隻神秘嬌客領角鴞！這隻可愛模樣的貓頭鷹停在古蹟州廳2樓的燈具上，讓不少市府員工也搶著來拍照，引起2樓古蹟長廊一陣騷動，經生態保育科人員觀察，這隻領角鴞應未受傷，只是閉目養神，已製作「不要打擾」告示牌，提醒民眾安靜觀賞，且不要開閃光燈，以免閃光影響到領角鴞。

市府產發處生態保育科表示，貓頭鷹屬白天睡覺、晚上出沒的夜行性動物，也因獨特的身型和叫聲，頗具神秘感，全世界有134種貓頭鷹，台灣有12種。

貓頭鷹向來被視為福鳥，希臘神話故事裡更是代表智慧、先知的女神象徵，但原本應在山中生活的領角鴞居然飛到市區，且停留在燈具上，讓人有不少聯想，有可能是因氣候變遷加上受人類活動影響，才飛到市區。

產發處人員表示，領角鴞數量少，但能在市區看到活跳跳的領角鴞很不容易，領角鴞需天然樹洞來做巢穴，在都市要找到天然樹洞不容易，因此已面臨缺乏繁衍下一代不易的問題，市府內的綠地及老樹，可能因此成為領角鴞選擇棲地的目標。

產發處表示，領角鴞順利築巢產卵孵化，幼鳥練飛及學習捕獵避敵，需要2到3個月時間。這段時間日間活動的猛禽是主要天敵，練飛時若幼鳥停留地面時間，可能成為野貓野狗的獵物，因此在都市生存的領角鴞，只有很少數的個體能順利存活長大。

產發處表示，領角鴞是食物鏈的高階消費者，能在都市中看到領角鴞，是一種生態環境平衡，代表這城市環境有潛力適合動物棲息，此次領角鴞現身，也成了市府員工最佳的生命環境教育題材，讓人得以一窺這名嬌客的神秘面紗。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法