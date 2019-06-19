拿走車掛娃娃留紙條說要買 車主見到對方一家心軟不告了

2019-06-19 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名重機騎士在車上擺設娃娃作為造型，卻沒想到才吃個飯，車上的皮卡丘玩偶就消失不見，只留下一張字條說要以500元買娃娃，因為小孩子喜歡到不肯離開。失主原先氣得怒罵：「我一定告」。但在見到這對家長後心軟，霸氣表示「不追究了」。

原PO表示，自己外出用餐，黃牌重機就停在停車場中，吃完飯回來就見到油箱蓋上夾了一張紙條，「車主你好，我的小孩看到你掛在車上的娃娃，非常想要，不肯離開，在原地等了近10分鐘，還是沒看到你，因為趕時間只好先拿走娃娃，並留500元給你，當作向你購買娃娃，謝謝！」。

原PO先前表示一定要報警並提告，但在今天早上去停車場管理處調閱監視器後聯絡到對方，是一對年輕夫妻以及約4、5歲的小男孩。而且監視器畫面也確實顯示小孩在車子旁盯著娃娃許久，父母也嘗試與孩子溝通，可是無效，最後畫面中父母開始寫紙條，「並且拿出皮夾掏出鈔票」，畫面證實他們的確是有留錢的。但在過了10分鐘後應該是油箱蓋夾不緊，鈔票掉落到地上，又過了20分鐘左右，有一個人經過，便撿走了鈔票。

原PO與夫妻3人約到星巴克談，小孩也在場，他表示「從談話中可以知道他們價值觀其實沒有太嚴重的偏差，只是可能一時昏頭了才做出這種錯誤的判斷與處理方式，他們也感到相當抱歉，小孩雖然還小，表達能力不是很好，但也能看出他有悔過的意思」。

最後這對夫妻打算將娃娃歸還並包一個紅包，但原PO在這段時間觀察判斷夫妻倆經濟狀況頂多只能算普通，不想讓他們生活因此受到影響，最後決定霸氣的只收紅包袋，並把娃娃送給小男孩的父母先保管。

最終事情和平落幕，底下網友也紛紛表示：「太霸氣了」、「結果最爽的是撿走錢的」、「推一個機會教育」、「你會有好報的」、「佩服您的智慧，愛與包容」。

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