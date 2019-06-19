這所學校好有愛 教職員15年捐近400萬助3000貧生

2019-06-19 16:18

［記者黃明堂／台東報導］台東高商的教職員長年捐款丶成立校內「關懷基金」，15年來已捐款400萬元，陸續扶助近3000人次的學生孩子，今天獲頒杏壇芬芳獎。學校輔導主任李淑鈺積極關懷貧生，也以個人身分獲獎。

教育部國民及學前教育署舉辦杏壇芬芳獎，今天在南投縣中興新村中興會堂頒獎，東商校長劉玲慧代表接受團體獎，李淑鈺受頒個人獎。

東商關懷助學金是由校內熱心師長在91學年度以「關懷基金」之名成立，主要用途補助學生的註冊費、書籍費、伙食費及其他教育相關開支，給予學費或生活資助使其安心就學。96學年度正式立案開設助學金捐款專戶，並接受各界愛心捐款。

校方表示，有近9成的師長加入，校內教職員工自發性捐款將近400萬元，這些年陸續有一些民間的企業、個人加入，壯大了螢光之愛。15年來已陸續扶助近3000人次的孩子。

輔導主任李淑鈺出自排灣族貧戶，對弱勢學生感同身受，在校期間常犧牲假日或下班時間，幫助學生心理輔導與家長晤談，給予學生與家長第一時間的溫暖支持與關懷。

她體察到蘭嶼及綠島的離島學生進入本島就學後，有極嚴重的生活適應問題，於是分享自己生活挫折與克服困難的歷程，並安排與校長午餐約會，一起關懷，找出解決方法，讓這一群離島就學的孩子，能在短時間內感受友善溫暖，穩定離島學生心情。

她也積極辦理發展與改進原住民技職教育計畫，邀請傑出的原住民人士蒞校演講，給原民生，在升學、就業或其他生涯發展給予協助。

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