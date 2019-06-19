等了30年 新竹市香山區新闢道路三姓橋路通車

2019-06-19 16:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山區居民等了30年的新闢道路三姓橋路今天通車了！這條道路是香山近10年來規模最大的交通道路建設，不僅是元培街的重要替代外環道路，更可紓解元培街的交通流量，嘉惠香山區居民及周邊三所大學的交通流量，居民都開心說，終於等到了。

市長林智堅說，過去香山區多以路寬僅8公尺不到的元培街為主要幹道，市府從兩年前投入5.3億元新闢三姓橋路，從中華路到元培橋路段打造總長1820公尺、寬15米以上的雙向道路，看到這條路通車，他真的很開心，也自信的說，他是對香山投入最多建設的市長。

林智堅說，這條道路有如打通香山區的交通任督二脈，除提供居民與元培、中華、玄奘三所大學學生和香山高中學生的一條安全的通勤道路，更能紓解香山區長期以來的交通問題，歡迎市民及外地遊客來香山做客。

林智堅說，香山區元培街附近有三所大學，當地居民與學生在尖峰時刻每小時最高車流量達1080台車，如今通車後，除已規劃適當的交通號誌，他也要提醒大學生們，這條新闢道路很寬，一定要減速行駛、保持安全距離。

林智堅也感謝在地278名地主的無私協助，才能讓這條路順利興建完成，嘉惠當地居民，他也說，4年來投入超過45.5億的經費建設香山，包括鄰近青青草原與元培街148巷的拓寬，都各投入1億以上經費建設，另賞蟹步道、南港賞鳥區都成為香山熱門景點，最新的港南運河公園也即將完工，他很自信的說，是對香山投入最多建設的市長，因為他是香山子弟，要讓更多人看見香山的山海與美景。

工務處表示，三姓橋路完工後，全線也種植喬木，靠近元培、玄奘學區的1310公尺沿線也設置人行道，讓學區步行通勤的居民、師生都能安心。此新闢道路是香山地區近年最大規模建設，可有效分離車流，徹底解決香山地區長年以來的交通瓶頸。

工程包含擴建元培橋、新建三座橋梁、人行道，1820米長的道路，其中有1310公尺是寬15米的雙向道路，另510公尺是寬6公尺的單行外環道。

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