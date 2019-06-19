高架道路4樓高成天險 長輩嘆外出難如上青天

2019-06-19 13:56

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉泉州村連外道路因應跨越台78線道路、馬公厝大排，高架高度3、4層樓，成為村落長輩出外天險，出門受阻；村長丁金獅要求政府在村落北側興建橋樑跨越馬公厝大排，讓民眾能夠順利出入。

「爬不動，高架道路又陡又高又長，根本是要老命。」75歲阿嬤說，不要說走路，連騎鐵馬都要停1、2次才能出庄頭，乾脆就不要出門了，希望政府儘快闢建道路，方便他們出門。

丁金獅表示，10多年前政府闢建台78線道路，經過該村村外與馬公厝大排相鄰，考量行車與排水安全，將村落連外道路從原有平面改為高架，因直接跨道路、排水，高架道路約3、4層樓，長達5、600公尺，也是該村到台西市區主要出入道路。

丁金獅說，剛開始村民出入都還好，但10多年來村民逐漸老化，且青壯人口外流嚴重，許多老人家已無力開車或騎機車，只能用走路、騎鐵馬出入，這高架道路卻成為天險，老人家根本過不去，嚴重影響作息。

丁金獅指出，台78線在村落北側有一處涵洞供通行，村民希望公路總局等單位能夠從涵洞出門再興建一座橋樑供民眾通行，讓長輩能夠快快樂樂出門，平平安安回家。

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