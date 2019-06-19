「全台最醜市旗」繼續用？ 吳皇昇這麼說...

2019-06-19 14:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市市旗樣式簡單，黄底紅字寫著「臺中市」，被網友評為「全台最醜市旗」，台中市政府因此在2016年舉辦新市旗徵選活動，但第1名作品卻未採用。台中市議員羅廷瑋今日詢問市府新聞局長吳皇昇「現在還用不用」？吳皇昇表示，前市府未訂定設計規範，決策有疏失，因此，徵選新市旗「純粹只是一個活動」。

台中市旗從省轄市時期沿用至今，黃底紅書法字體的簡單樣式，被網友評為「全台最醜市旗」。前市府為替台中設計新市旗，在2016年舉辦徵選活動，並透過i-Voting系統，開放市民票選。

第1名作品結合台中市徽湖心亭的圖案與「臺中市」、「TAICHUNG」的文字，以及山、海、屯、市區的意象。許多市民認為作品太複雜、塞太多東西，甚至遠看像是寫「臺南市」。

羅廷瑋表示，前市府花錢舉辦徵選活動，票選出來的作品卻不採納，到現在還是黄底紅字的市旗，浪費人民納稅錢，希望新市府引以為戒。他也問，現在新市府還用不用這個作品？

吳皇昇說，「一市之旗，茲事體大」，如果要票選新市旗，市府應該擬定設計規範，例如，設計線條應明確、意象要清楚等，希望設計作品連小孩子都看得懂，但上次的活動沒有訂設計規範，決策有疏失，純粹只是一個活動，前面的疏失將作為新市府的警惕。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法