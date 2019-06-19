頭份逾300格路外免費停車位 最快年底收費

2019-06-19 13:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市公所去年拆除使用率過低的市立立體停車場，目前已完成整地並暫規劃為平面停車場，提供41格小型車車位及1身障車位，頭份市長羅雪珠表示，公所正盤點市內公有路外停車空間，未來擬統一委外作為收費停車場，解決市區車位不足、輪轉率低等問題，收費維持半小時10元，最快年底上路。

位於頭份市自強路旁、在地人稱為「雙子星」的頭份市立立體停車場，於2001年落成啟用，但因使用率過低，維修費用超過營收，再加上鋼索超過使用年限，經停用多年後公所已於去年底拆除。

然該地仍屬於停車用地，且鄰近醫院、商場等，地方仍有迫切停車需求，公所目前已完成整地並劃設標線，將提供共42格平面式停車位。

頭份市公所表示，扣除即將停止租約的尚順廣場旁公11停車場，市內尚有7座路外公有免費停車場，提供305格小型車位、13格身障專用車位、23格大型車位，而基於使用者付費精神及避免私家車輛長期佔用、導致車位輪轉率低問題，正研擬停車收費辦法。

頭份市長羅雪珠說，立體停車場拆除後闢建的平面停車場，尚要周邊道路的人行道工程完成後才會開放，目前公所也正在盤點市內所有路外免費停車空間，未來考慮先試營運觀察效果，後續則委外辦理收費，依半小時10元為單位，政策最快於年底上路。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法