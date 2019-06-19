超強媒婆！無師自通 押韻吉祥話琅琅上口

2019-06-19 16:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著現在婚禮講究簡單，傳統由「媒婆」在訂婚及結婚時念吉祥話逐步消失，但64歲的王麗雪擔任媒婆10年，促成近百對良緣，「阿雪」無師自通，可在訂婚結婚時，唱誦出押韻的祝福話，讓新人及新人家屬聽得舒暢，而且聲名遠播，連其他縣市的的新人都委請擔任媒婆，成為「媒婆達人」。

9年多前，「阿雪」因認識一對男女的雙方家長，雖然男方及女方的子女只有32歲及29歲，但雙方家長都緊張自己的兒女還沒有對象，因此委請「阿雪」來介紹，剛好兩個家庭阿雪都認識，便約雙方到自己家中認識，結果雙方看對眼，男方馬上與女方約會，現今已育有一男一女。

阿雪初試啼聲便成功，且在訂婚結婚宴中，唱誦有押韻的祝福，讓參加婚宴的親朋好友都印象深刻，因此口耳相傳，媒人婆「阿雪」的名號一家傳一家，不但鄰近縣市的新人家屬會找她，連台北、高雄她都受邀。

「阿雪」口才好為人且身段柔軟，曾促成一對因女方父親反對差點好事難成的夫妻。

此對夫妻，因女方只有25歲，家住在高雄，男方37歲家住台中，雙方差了12歲，因此女方父親不贊成，但女孩很愛男方，常常偷跑到台中找男友，結果女孩子懷孕了。

男方的父母則請男方的嬸嬸至女方家中提親，但連門都進不了，足見女方家長反對的決心。

阿雪表示，由於她認識男方的父母，便委請她出面當媒婆，她便偕同男方的父母及男主角共「兩對人馬」，帶著雙份伴手禮，象徵吉祥的偶數，前往女方家庭。

阿雪表示，當時女方的父親看到他們進入，竟轉過身逕行看電視，不理不睬，她並不以為意，走到女方父親前面，誠懇地說，孩子兩情相悅，而且男方很有誠意要與對方結為親家，在耐心的說明下，當天女方父親竟同意了婚事。

阿雪最厲害是念講吉祥話，例如訂婚或結婚戴戒指時，便 用台語唱誦出「戒指掛落來，給您添丁大發財，正財正面來，偏財四方來，金銀財寶攏湧湧對你家來」。

訂婚時若是婆婆給媳婦戴項鍊，她就會念出「 兩家從此結緣，大船入港喜事連連」。

只要是訂婚結婚在進行某一項程序時，阿雪馬上就念出吉祥話，厲害的是，阿雪可未受過任何訓練，完全是無師自通。

曾有一次，阿雪參加婚禮，上台為兩方念吉祥話，餐廳老闆一聽，便急忙留下阿雪的聯絡電話，因為親戚有需要。

由於阿雪已很有經驗，有一次女方家屬參加訂婚，男方找來媒人婆來講吉祥話，但媒人婆太緊張，竟然念不吉祥話，阿雪在家屬的同意下，便開始講吉祥話，講得雙方家長超舒暢，非常滿意。

大肚區長白峨嵋表示，阿雪是大肚人，傳統的吉祥話已少見，很驕傲大肚有一個超強的媒婆，也呼籲年輕人要勇於結婚、生兒育女。

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