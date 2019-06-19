醫療集團捐上千具滅火器 謝祖武代言：盼備而不用

2019-06-19 13:25

〔記者王俊忠／台南報導〕長期做公益、關心消防救災工作的愛爾麗醫療集團院長彭恆憲與集團代言藝人謝祖武，今天近午代表愛爾麗集團捐出市值168萬元的1千具輕便型雙效能滅火器給台南市消防局；愛爾麗會員客戶得知此事再集資追加捐贈1百具。謝祖武表示，愛爾麗集團用心做公益、回饋社會，當然希望這些滅火器能永遠「備而不用」！

台南市長黃偉哲與市議長郭信良、消防局長李明峯出席代表接受這批能保護打火兄弟執勤安全的救災利器，黃偉哲回贈感謝狀感謝愛爾麗醫療集團的善行義舉。

愛爾麗集團院長彭恆憲表示，集團深知火災搶救的時效性，如火災發生初期能快速、有效阻絕火源，有利於搶救災場人命與財產，因此集團捐贈1千具滅火器給南市消防局、強化打火兄弟的救災效能。

謝祖武當場秀出此雙效滅火器的強大滅火功能，他把滅火器的隔氧膜噴液從噴口射出，瞬間撲滅火苗，讓圍觀者驚嘆不已。滅火器業者陳建銘說，這款滅火器比一般型的體積小又輕便，通過歐盟191項環保無毒安全檢測，適用於各類型火災，兼具防火與滅火功能，3年內可重複使用。

有消防員說，這款強效型滅火器採小瓶身設計，可幫打火兄弟在第一時間更快速、有效的救災，適合一般家庭、公司、工廠與汽車內部等任何地點使用，能在火災發生初期有效滅火與隔火，進而自救、救人。

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