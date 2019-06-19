桃機有情 募得2380雙鞋向世界傳愛

2019-06-19 12:39

〔記者姚介修／桃園機場報導〕「桃機有情、向世界傳愛」，由桃園國際機場公司、駐機場各單位、航空公司等共同合力完成的「舊愛啟航 鞋力前行」活動 ，今天上午舉辦捐鞋儀式，由機場公司總經理林祥生、采盟免稅店古素琴董事長將募得的2380雙鞋捐贈於舊鞋救命國際基督關懷協會，由協會秘書長劉兆雯代表接受。

舊鞋救命愛心募鞋活動在桃園機場已是第三次舉辦，今年這次活動從6月10日至6月14日獲得熱烈迴響與支持，短短五天，就募得了2380雙鞋。愛心募鞋活動是由采盟免稅店志工同仁，負責舊鞋的募集、整理與裝袋作業，此外，募集的鞋子采盟免稅店會捐出每雙30元的運費給舊鞋救命關懷協會。

這項活動是由桃園機場內所有工作同仁們共同參與的愛心公益活動，一起向世界傳遞愛與關懷。桃園國際機場約有200個單位共3萬名工作人員，每日為來自世界各地的旅客們服務。許多員工特別整理出家中不穿的鞋子，一起參與愛心募鞋活動。因為大家所捐出的舊鞋可以幫助非洲赤貧地區的民眾，特別是孩童，免於因赤腳受到沙蚤侵蝕雙腳，導致破傷風致命。另一個意義是惜物，讓已過時或不穿的舊鞋，能被有效地再使用。

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