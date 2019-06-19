有拜有保庇！ 這家宮廟神蹟多

2019-06-19 13:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日玉闕朝仁宮每年都會到草屯敦和宮遶境，很多信仰媽祖及財神爺的信徒都會跟著遶境，曾有一位信徒因母親生病，四處求醫一直未醫好，便有一次全家跟著遶境，當時就有一張平安符在母親身上，而回家後母親再就醫，竟然醫好了，讓全家人都成為玉闕朝仁宮最忠實的信徒。

烏日玉闕朝仁宮主神為媽姐及財神爺，多年來因為傳出很多神蹟，讓信徒愈來愈多，但不管是巧合還是神明的保佑，奇特事難以用科學解釋，讓信徒愈來愈虔誠。

曾有一位林姓女信徒，多年眼疾一直治不好，聽說玉闕朝仁宮很來靈驗，便來求媽祖保佑，由於林女不知如何祈求，廟方前總幹事便代為祈求，前總幹事在拜完後，告訴林女，若痊癒後需要還願。

事後林女果然治好眼疾，於是雕刻一尊華佗神像贈送給廟方，由於林女尚未結婚，又贈送一尊月老給廟方，沒有多久，林女竟就結婚了，此一難以解釋的神蹟，都讓信徒嘖嘖稱奇。

烏日玉闕朝仁宮總幹事林清松表示，每年廟方都會舉行兩天一夜到南投草屯的遶境活動，12年來，有很多奇特的情形發生，曾有一位女信徒的母親生病，一直治不好，全家參加遶境活動，來回走52公里，在過程中，一張平安符飛到母親身上，而母親遶境回家後再去看醫生，竟慢慢治療好，讓全家非常感念媽祖及財神爺的保佑。

另外一位信徒的母親則是喉嚨有疾病，在財神爺及媽祖遶境時，信徒則在神轎旁扶轎，一直祈求母親的病能夠治好，而母親也病也逐步改善，讓她成為烏日玉闕朝仁宮相當虔誠的信徒。

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