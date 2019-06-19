獨居老人4.5萬 雙福、彰銀推關懷獨老計畫

2019-06-19 12:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣邁入高齡化社會，根據統計，列冊的獨居老人已高達4萬5千人，雙福社福慈善基金會在桃園市政府大力協助下推動「倡導人」制度，希望能夠取代家屬，扮演陪伴長輩的角色。而彰化銀行也響應關懷獨居老人計畫，推出第三方支付的捐款方式，只要掃描QR CODE，動動手指，就能輕鬆發揮善心。

雙福基金會執行長林茂安說，雙福已經服務20年，之前都在中南部地區，最近開始配合桃園市政府，推動倡導人制度，主要就是倡導獨居老人的福利，很多獨居老人沒親人陪伴，心中只覺得等待死亡，沒希望了。但他們所在機構不是沒照顧他們，只是要照顧比較多人，難以全面，所以積極推動倡導人制度。

林茂安並說，現在已培養出40幾位倡導人，20多人已在線上服務，都是都是志工性質，他們每天都到機構幫助長輩，有很多長輩剛開始都不理，在倡導人照顧之下，開始接受。這種做法確實能夠幫助老人權益得到更好的照顧，也感謝桃園市政府及彰化銀行的支持，台灣這麼多獨居老人，需要大家共同的愛跟關心。

彰化銀行響應關懷獨老，除捐出30萬元，也推出「彰銀有情，揪愛獨老，關懷計畫」，彰銀表示，將啟動全台185家分行，只要進到銀行，掃描QR CODE，就能過手機行動支付，捐款協助，這為雙福提供另一種無形的據點，此外也將透過官網、社群媒體進行宣傳，且若透過台灣pay彰銀錢包進行捐款，每筆達到10元以上，累積滿100筆，彰銀再加碼捐贈價值3000元的弱勢長輩心願禮。

雙福社工師范智婷也分享第一線服務感想，她表示，獨居老人心靈空虛、資源短缺、沒有家人陪伴，而倡導人會定期去陪伴他們，豐富長輩的生活。她曾接觸到年輕賣收音機的劉阿公，隨著收音機式微、跟妻子離婚，成為獨居老人，有次自己在家跌倒，沒人發現，躺在地上一整晚，甚至被自己的尿浸濕，送醫治療後生活已無法自理，進到機構居住，後來倡導人介入關懷，發現他的願望僅是再擁有一台收音機，重溫自己年輕時的感覺，拿到收音機的那一刻，他不禁流下淚來。

范智婷也說，獨居老人多是經濟弱勢，這樣的案例不勝枚舉，而就她觀察，有了倡導人的關懷，很多機構中的獨居老人從原本「被遺棄、沒希望了」，逐漸轉變開朗，因此呼籲社會大眾可以一起投入倡導人的行列。

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