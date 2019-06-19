桃園會稽國中閃耀亞洲最大發明展 鄭文燦按讚

2019-06-19 12:08

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市會稽國中二組14名學生的4件作品，今年參加「2019馬來西亞ITEX國際發明展」，奪下1金2銀1銅、得獎率百分百的好成績，市長鄭文燦特別在市政會議上頒獎表揚時說，能在國際發明展的優異表現，實歸功於學校長期經營科學社團，鼓勵與啟發孩子們發現問題、分析思考及解決問題，鼓勵孩子們走出去，勇於發表。

鄭文燦說，會稽國中參展成績斐然，馬來西亞國際發明展是亞洲最大的發明展，每年均有超過1千件作品參展，也是教育部認可十大國際發明展競賽之一，會稽國中4件參展作品勇奪1金2銀1銅，在展覽中大放異彩，值得獎勵。

其中，金牌作品「神奇去皮手套」，是學生從市售削皮器的缺點取得靈感，不只可去除果皮，也能輕易去蠟及果皮殘留農藥，將特殊的砂紙裝在手套上，能去除包含蘋果在內的水果皮，輕易地去蠟及果皮殘留的農藥，非常實用。

銀牌作品「易揮桌球拍」，是以竹纖維插進球拍側面，使球拍更輕巧，揮拍速度能增快許多，同樣獲得銀牌作品「360度屋頂進氣裝置」可將新鮮空氣導入室內，降低室溫又可防止雨水或蚊蟲侵入，相當受評審青睞，另一銅牌作品「雷射光畫線尺」，能協助老師上課時快速畫出平行線，提升教學品質。

鄭文燦表示，桃園市持續推動創造力及科學教育，鼓勵學生透過創意發想及落實動手做的過程中，產出具創意性的作品，再次恭喜獲獎團隊，齊力提升本市創造力及科學教育競爭力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法