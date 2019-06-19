癮君子險嗆到…遊客聚集猛抽菸 住家怒貼這戒菸標語

2019-06-19 11:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣存在長久的「上車睡覺、下車尿尿抽菸」旅遊文化，也逐漸蔓延澎湖，在車水馬龍的馬公市中華路上，因有著名的食品觀光業者店家，常有遊覽車載客上下車，衍生出交通及吸菸問題，鄰近住家更張貼黑色幽默的警世戒菸標語。

馬公市中華路為連接湖西、白沙及西嶼各鄉的主要幹道，平時車流量就大，上下班〈課〉時間更是車水馬龍，幾年前一家澎湖知名的食品業者進駐於此，鄰近馬公國中、高中學區，由於遊覽車載客上下，加上遊客利用購買空檔隨地亂丟菸蒂，引發鄰近學生、住家強烈不滿。

鄰近住家在玻璃門上貼著「此處吸菸者，搭機遇空難、搭船遇船難、遊覽火燒車、騎車被車撞。」下方還加註熄菸除咒、健康長壽警語，以黑色幽默的方式，涵蓋所有遊覽澎湖的交通工具，讓吸菸的遊客心頭一驚，不少人還真的會因此少抽點菸；而店家為平息爭議，也在鄰近小巷弄中設立簡易煙灰筒，提供癮君子解癮之用。

另外，由於鄰近為馬公重要學區，上下課時公車穿梭載客，有劃設專屬停靠車位，但因遊覽車載客上下，會影響公車停靠及學生權益，同時當地有消防栓、劃設紅線及公車停等線，除公車外都不能臨時停車，經學生在靠北澎湖社團反映後，警方有加派警力現場維持交通秩序，但遊覽車業者希望能訂出離尖峰時間，活化馬公停車問題。

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