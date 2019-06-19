以為只是普通的循環花紋？ 這張圖裡藏著你意想不到的秘密！

2019-06-19 13:26

〔影音新聞／綜合報導〕世界上有許多插畫家專門繪製花紋讓人作為素材使用。日本一名插畫家shimizu就繪製了許多可愛的花紋圖案，但是仔細一看，這些圖案好像不單純？

發現了嗎？這些看似常見的花紋，都是用不同的動物組合或者偽裝出來的，去年他創作了看似檸檬，事實上則是被鱷魚咬著的小雞圖案，在網路上爆紅。之後他更繼續開發創作了其他的圖樣，受到了大眾的喜愛，因此他也開始使用這些出乎意料的花紋推出個人周邊商品。

這些圖案真的遠看就看不出來其中大有玄機，讓人不得不佩服他的創意，感覺以後看到別的花紋也會忍不住懷疑了呢！

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