普悠瑪翻車重傷... 謝小弟將取腦部鋼釘 勇喊「我不怕！」

2019-06-19 12:14

［記者張議晨／宜蘭報導］普悠瑪事故最小傷者、年僅8歲的男童謝沛帛，因腦部受到重創，一度昏迷4個月；他在家人陪伴下，情況越來越好，今上午到羅東博愛醫院回診，評估腦部狀況，主治醫師認為，近期就能安排時間取出腦部鋼釘；由於未來還需經歷頭部手術，謝沛帛勇敢說「我不怕！」

台鐵普悠瑪出軌事故造成18死、298人輕重傷，與家人北上參加喜宴的謝沛帛，回程遭遇重大車禍，腦部重創，一度陷入昏迷。

謝沛帛經博愛醫院治療，昏迷指數上升至7，後來轉院至台北榮總、振興醫院及台大醫院，逐漸恢復意識，2月份可開口說話，6月初可不靠外人攙扶，靠自己力量往前步行。

由於腦部重創，醫師在他腦內植入鋼釘，今上午謝沛帛在媽媽徐美珍陪同下，回到博愛醫院回診，由神經外科醫師杜肇偉追蹤腦部狀況，評估是否動手術取出鋼釘。

早起從台大兒童醫院出發，謝沛帛活力充沛，一下車立即擺出帥氣姿勢，甚至唱起最愛的「學貓叫」；見到曾照顧過他的台鐵前羅東站長李勇成、羅東家商教官鄭舒怡等人，還會大聲問候「謝謝你們！」鄭舒怡說，弟弟狀況越來越好，希望可以盡快重回校園。

杜肇偉解釋，當時送醫時謝小弟腦部有積水、出血，但目前已經都吸收掉，骨頭也陸續長出來，跟當時比起來差很多，預計近期就可安排時間取出鋼釘。

出軌事故造成謝沛帛腦部重創，臉上還有當時留下的傷疤，未來還需進行手術，取出顱骨旁的鋼釘，被問會不會害怕？他則勇敢回答「不怕！」

徐美珍說，沛帛狀況有越來越好，但表達能力還要加強，醫師也說還有進步空間，未來返校讀書後，有同學陪伴、一起努力，相信狀況會越來越好；聽到媽媽的話，一旁的謝沛帛還貼心說「媽咪謝謝！」

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