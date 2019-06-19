醫病》45歲女子每天夜尿2次 原來是「鹿角狀結石」惹禍

2019-06-19 11:29

〔記者蔡思培／台北報導〕一名45歲女子無發燒、腰痛症狀，但每天會夜尿2次，就醫檢查確認左腎有鹿角狀結石，結石充滿整個左側腎臟。醫師指出，女子因鹿角狀結石阻塞泌尿系統，造成尿路感染、夜尿次數增加，長期下來會讓腎功能受損。

書田診所泌尿科主任醫師殷約翰指出，夏季因結石求診的患者比冬季多出約2倍，其中1成是腎臟鹿角狀結石。患者易有血尿、腰痛、排尿疼痛、噁心、尿路感染等症狀，但也有病人症狀不明顯，是經過體檢才發現。

殷約翰表示，小於2公分的結石可考慮使用體外震波碎石治療，碎石後看能否自然排出。如果結石超過2公分、特別是鹿角狀腎結石，可使用軟式腎臟鏡手術，用雷射將結石打碎取出，手術無傷口，可降低腎臟出血的風險，適用於腎臟鹿角狀結石，或體外震波無法打碎、打碎後無法排出的腎結石。不過結石有可能復發，建議曾接受結石治療的患者，每半年定期回診追蹤。

結石預防方面，殷約翰提醒民眾平時要多喝水，特別是在炎熱的夏天、流汗較多時。民眾在也要攝取均衡飲食、儘量少鹽，並避免憋尿情形。他建議大家，上廁所時可從尿液判斷喝水量多寡，若尿液呈現淡黃色就代表飲水量足夠，若尿液顏色過深就代表飲水量不夠，須多補充水分。

殷約翰說，腎臟鹿角狀結石會阻塞泌尿系統、引發腎臟感染，長期會使腎臟功能受到破壞，最嚴重還可能引發敗血症、有生命危險。他提醒民眾，現在健保、勞保都有提供健康檢查，從X光片、驗尿檢查就能發現問題，民眾要記得前往健檢。若已知有結石、發生腎絞痛、腰痛、血尿、發燒等症狀，更要儘快就醫。

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