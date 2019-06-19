台中綠美圖終於決標 預計3年後完工

2019-06-19 11:23

〔記者張菁雅／台中報導〕位於水湳經貿園區的台中綠美圖歷經多次流標，日前終於決標。台中市政府建設局長陳大田今日表示，市府已與設計及施工團隊召開工程施工前協調會，預定今年9月動工，2022年完工，成為繼台中國家歌劇院後另一座世界級新地標。

台中綠美圖歷經多次流標，台中市政府新市府團隊上任後重新檢討招標文件，召開多次工程說明會，日前終於順利決標，昨（18）日建設局召開工程施工前協調會，日方建築事務所也專程與會。建設局長陳大田表示，市府、設計及施工團隊均積極展現完成綠美圖決心，預定今年9月動工，111年完工，成為繼台中國家歌劇院後另一座世界級新地標。

台中綠美圖由知名日本建築大師妹島和世與台灣劉培森建築師事務所合作設計，過去歷經多次流標。陳大田表示，新市府團隊上任後重新檢討招標文件，他也拜訪台北及台中優質廠商，廣徵業界意見，多次召開工程說明會，終於順利於6月13日完成決標。

陳大田也說，為利工程推動，市府文化局、工程相關廠商、設計監造單位及專案管理團隊昨（18）日都出席施工前協調會議，由妹島和世及西澤立衛共同成立的有限會社SANAA事務所，也特地來台說明設計及施工細節，並介紹未來派駐台中的日方人員。

有限會社SANAA事務所表示，台中綠美圖是該事務所在台灣的第一件公共工程，感謝市府一直以來對此案的支持，也感謝施工團隊願意接受這個挑戰。希望未來大家可以用誠摯的心、開放溝通施工技術及工法，以細膩的施工品質來完成綠美圖，為台中留下一個揚名國際的美麗公共空間。

建設局說明，台中綠美圖座落於水湳經貿園區內中央公園北端，規劃8棟高度12米至48米不等的白色建物，造型或圓或方，塑造公園中的圖書館、森林中的美術館，讓藝文建築融入大自然。

建設局表示，綠美圖完工啟用後，將為台中藝術文化建立新的里程碑，成為台中與世界藝術殿堂交流的窗口，同時與台中國家歌劇院並列世界級的新地標，吸引海內外遊客駐足遊覽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法