醫病》急性心肌梗塞沒CPR 醫院即刻救援奇蹟康復

2019-06-19 10:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕48歲吳姓男子，日前從北部到苗栗縣訪友，卻在與友人吃飯時因急性心肌梗塞倒下，友人見狀雖緊急自行開車送醫急救，但也未能進行CPR，吳男被送達大千綜合醫院時，已無生命跡象、身體發黑，經醫院即刻進行心導管手術，成功將他從鬼門關搶救回來。

大千綜合醫院心臟內科醫師林智偉表示，當發生心肌梗塞時，緊急心肺復甦術（CPR）是搶救生命的重要關鍵，同時也要聯繫救護車趕快送到醫院。吳男的案例當下沒有做任何急救且是自行送醫，到院時已沒有呼吸、血壓、心跳，且身體已發黑，能搶救回來並順利恢復出院真的是奇蹟。

過去一般大眾認為，冬季天冷較易引發，但林智偉提醒，夏天也不可輕忽；他說，人體在炎熱的環境下若沒有適度的補充水分，造成血液比平常濃稠，影響血管功能，就容易形成血塊造成血栓，或是進出冷氣房時，冷熱溫差大，血管急遽收縮，也易發生血栓。

林智偉指出，因此，建議民眾夏天一定要補充足夠的水分，離開冷氣房前先在門口站立，適應外面的溫度之後再出門。

心肌梗塞的危險因子，包括高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、家族史等；林智偉呼籲，民眾平日一定要注意三高問題，並配合醫師追蹤檢查及持續用藥，才能控制病情，降低心肌梗塞發生的機會。

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