熱爆！台東高溫恐飆破38度 雙北等8縣市上看36度

2019-06-19 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日因太平洋高壓勢力較強，加上西南風沉降，各地大致為多雲到晴的穩定天氣，但中午過後在西半部山區及東半部地區會有局部雷陣雨，白天氣溫則是偏高，氣象局持續發布高溫資訊，包含台東為有38度極端高溫出現機率的橙色燈號，高雄、屏東為連續3日出現36度以上高溫的橙色燈號，台北、新北、嘉義縣市、台南、花蓮等，皆為有連續出現36度高溫機率的黃色燈號，其他縣市高溫也會在33至35度間。

此外，包含花蓮、台東、屏東、澎湖等縣的紫外線指數預估將來到「危險級」，其他縣市也都是「過量級」，提醒民眾避免非必要的戶外活動，慎防熱傷害。

離島天氣方面，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局於今清晨近6點針對金門、馬祖發布濃霧特報，指金門在5點40分有濃霧發生，能見度不足200公尺，交通往返請注意航班資訊。

空氣品質方面，今（19）日各地大多為多雲到晴，白天氣溫仍高，清晨僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區亦有零星短暫雷陣雨，環境風場為西南風，清晨及夜間風速偏弱，易有污染物累積，西半部局部地區短時間可能達普通等級，午後須留意光化作用影響，使臭氧濃度易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級，北部地區位於下風處，擴散條件稍差，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週四、週五（20日、21日）西南風影響，但水氣不多，各地大多為多雲到晴，僅清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區局部雷陣雨；白天氣溫偏高，各地高溫多在33至35度，由於西南風過山沉降增溫，東南部地區有焚風發生的機率，請多留意作物維護；此外，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

週六（22日）鋒面接近，西半部及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區為多雲，午後山區有局部雷陣雨；下週日（23日）鋒面影響，天氣相當不穩定，中部以北及東北部地區容易有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，週末期間請留意氣象局所發布的最新天氣訊息。

下週一、下週二（24日、25日）鋒面逐漸遠離，水氣仍多，西半部地區有短暫陣雨，東半部地區也有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 25 ~ 36 28 ~ 33 26 ~ 32

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