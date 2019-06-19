06/19 各報重點新聞一覽

2019-06-19 06:09

自由時報

社會安全捐 11年增72.7％

財政部今年首度發布「社會安全捐」統計，包括全民健康保險等十一項保險及退休基金，規模自二○○六年的六五五五億元增至二○一七年的一兆一三二二億元，增幅達七十二．七％；其中，勞工保險增幅一．三倍最高，主因基本工資上調及勞保費率提高。

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蚊禍不容輕忽！ 高雄今年首例日本腦炎死亡

治不好蚊子！高雄市本土登革熱昨又增一例，累計達二十一例，另高市也出現今年國內首例日本腦炎死亡病例，蚊禍不容輕忽。疾管署公佈，今年迄今日本腦炎七例，包含高雄市四例及嘉義市、嘉義縣、屏東縣各一例。防疫醫師林詠青說明，今年首例日本腦炎死亡個案為高雄左營區五十多歲女性，本身無其他特殊疾病，五月下旬發病，發病近兩週後宣告不治。

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11歲妹淪兄性奴 3年性侵203次

台中驚傳年幼妹妹竟淪為胞兄的性奴！15歲哥哥趁父母不在家，要脅要拿走抽屜的錢及心愛玩偶泰迪熊，竟對11歲妹妹洩慾，每週性侵1至2次，3年多來總計203次，直到發現妹妹有月經，擔心懷孕才罷手。哥哥成年前性侵妹妹202次部分，台中高分院少年法庭以妨害性自主判4年半確定；而成年後又性侵1次，台中地院昨再判刑3年半。

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蘋果日報

《蘋果》周周民調 國民黨推誰參選 黨內互比韓國瑜勝 藍綠對決郭台銘贏

郭台銘民調全面揚升！國民黨總統黨內初選將在下月8日至14日進行全巿話民調，《蘋果》依照國民黨民調規則，委託典通公司進行最新民調發現，韓國瑜以38.6%支持率拿下第1，郭台銘32.6%第2，朱立倫28.8%第3，韓目前仍領先。但進一步分析，加入柯文哲的三腳督選戰，及傳統國、民兩黨對戰，只有郭台銘能在三腳督、兩黨對決都戰勝蔡英文。郭民調走高，國民黨初選戰局更顯詭譎。

無視200萬港人遊行 虛假道歉博同情 林鄭拒撤案 民嗆罷工升級

香港200萬民眾周日上街怒吼，提出港府撤回《逃犯條例》修訂、特首林鄭月娥下台等5大訴求，林鄭龜縮2天後，昨終於出面召開記者會，但僅表達「真誠道歉」，對5大訴求全部寸步不讓，甚至連道歉時都不願彎下腰來，完全看不出對民意反撲的恐懼和懺悔。已4度發起示威遊行的民間人權陣線痛批，港人是要她回應訴求，不是讓她在那邊「博取同情」。有網友要求港府在明天下午5時前回應訴求，否則罷工、罷市、罷課將在後天升級。

聯合報

川習約好下周G20見！敏感時機通電 攸關貿易談判

美國總統川普十八日推文表示，他已和中國大陸國家主席習近平約好，下周在日本大阪廿國集團（G20）峰會場邊見面。G20峰會將在廿八、廿九日舉行兩天。川普說：「和習主席有通非常好的電話交談。我們將在下周於日本舉行的G20會議時，舉行一場延伸會議。我們可敬的團隊會在會議之前開始討論。」

彈劾檢察官陳隆翔 監院調查報告加碼罪狀

監察院五月十四日通過委員高涌誠、蔡崇義提案，彈劾時任彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球案，理由是「認事用法有明顯重大違誤，嚴重違反辦案程序」，引發法界強烈反彈。監院今天將舉行記者會公布調查報告，但有監委透露，調查報告竟事後「灌水」，由一一○頁大幅增為一四七頁，「加碼」當事人罪狀。

中國時報

韓急滅蚊 蘇忙酸韓

高雄市長韓國瑜17日怒嗆，行政院長蘇貞昌不核發5300多萬元登革熱防疫補助款，「再得任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上！」話才出口，三民區鼎盛里昨新增一例本土登革熱病例，疫情可能擴大，但蘇揆只忙著為撥款公文與韓空中駁火。前行政院長張善政忍不住痛批蘇根本是看顏色辦事，「蘇貞昌院長，請你心裡不要有藍綠！」

美憂對台軍售 加劇與陸衝突

《華爾街日報》18日報導，在美、台商談逾20億美元（約台幣629億元）的戰車和「其他武器」之際，川普政府內部意見分歧。有些官員擔心，這項軍售案可能影響美陸重啟貿易談判的努力。據3名白宮和政府官員透露，川普政府內部有些官員越來越擔心，中國大陸國家主席習近平可能拿美對台軍售案當藉口，拒絕在本月下旬的日本20國集團（G20）峰會場邊與川普會面。

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