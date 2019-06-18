高市防治登革熱 今年開罰近百萬

2019-06-18 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情發燒，今年爆發本土型登革熱21個確定病例，市府登革熱防疫大作戰，環保局針對查獲孳生源，今年累計裁罰640件，金額將近百萬元。

過去登革熱疫情以夏天為主，高市今年因暖冬多雨，前鎮區罕見2月發生全國首例本土登革熱確定病例，比過去提早5個月發生，三民東區金獅湖市場近來爆發登革熱群聚感染，迄今累計21個確定病例，分布三民、前鎮、鳳山區。

市府為遏止疫情擴散蔓延，由秘書長楊明州邀集相關單位，成立登革熱防治特別工作小組，防疫團隊每天召開小組會議，地毯式強制孳生源檢查及清除、懸掛高效能捕蚊燈及警戒區、防火牆範圍內戶外噴藥防治。

根據統計，環保局今年1至6月14日查獲孳生源，累計裁罰640件，總計超過97萬元，仍以家戶約占8成居多，環保局呼籲民眾清除孳生源，一旦稽查勸導無效，會以廢棄物清理法開罰1200至6000元。

環保局針對三民東區本土登革熱群聚感染疫情，鎖定鼎金等6里加強防治，出動2100多人次，還有垃圾車及資源回收車300多車次，清除資源回收物6噸共410公斤，包括容器、玻璃、鐵盆，並清除廢棄物14噸，總計163公斤。

環保局更深入三民東區鼎金里、鼎中里、鼎西里，進行屋簷溝巡檢作業及投藥，總計投藥共377處，陽性溝溝壁蟲卵沖刷與高溫高壓，累計長度1950公尺，避免孑孓幼蟲生長，更遏止疫情蔓延。

環保局也加強道路側溝清疏，長度大約1500公里，總共清除淤泥重量1萬1000多噸；民政局則鎖定三民、左營、鳳山、苓雅、前鎮、鼓山區，擴大加強疫情監測及環境管理。

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