車掛娃娃遭拿走留紙條 他氣瘋PO網：一定報警

2019-06-18 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕父母的身教、言教對小孩相當重要，一名網友就在臉書PO文表示自己掛在車上的娃娃被偷走，對方卻留下紙條表示，指孩子非常想要車上的娃娃，留500元當購買娃娃，讓網友爆氣怒喊：一定報警。

一名網友在臉書社團「輕檔車俱樂部」PO文，表示車上掛娃娃停在停車場，吃完飯回來就看到紙條夾在油箱蓋上，紙條上寫「車主你好，我的小孩看到你掛在車上的娃娃，非常想要，不肯離開」，最後寫上「因為趕時間只好先拿走娃娃並留500元給你，當作向你購買娃娃，謝謝」。

車主憤怒表示「小孩喜歡關我屁事？」，他認為家長應該教導小孩「不是想要什麼就能擁有」，不該選擇擅自拔走、留錢以及留紙條，他也無奈表示他找遍全車也沒看到500，不知道是「被人拿走還是根本沒留？」。

車主表示將會調閱監視器，一定針對拿走娃娃的人報警，若有人拿走500元他也會提出告訴，網友看了超傻眼，紛紛留言表示「扯爆」、「水準有夠差的」、「這個家長到底是愛小孩還是敷衍小孩」、「愛到做了這個沒有雙方同意的交易？」。

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