香港華僑肝癌轉肺癌 來台就醫抗癌成功

2019-06-18 22:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕37歲的香港華僑陳先生前年罹患巨大肝癌腫瘤，開刀切除後復發，肺部瀰漫性轉移，肝癌第4期且惡性度大，進行標靶和免疫檢查點疫制劑治療未改善，前年9月經過人體試驗接受細胞治療，現在肺部胞已經看不到癌細胞，癌症指數也恢復正常。

換肝權威、中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心執行長鄭隆賓表示，衛福部去年開放標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人，使用自體免疫細胞治療，開啟一線生機，該院今年5月獲得衛福部核實體癌第4期收案治療。

鄭隆賓表示，陳先生接受樹突免疫細胞治療，是先將癌症組織在體外培養出癌細胞抗原，再與自體的樹突細胞培養，產生辨識癌細胞的能力，接著注入病人體內，啟動T淋巴球免疫細胞，殲滅癌細胞，而且樹突細胞也會釋放毒殺因子殺死癌細胞，抑制腫瘤生長或擴散，甚至使腫瘤縮小或消失。

由於樹突細胞也是病人自體細胞，因接受細胞治療，副作用相對比傳統化療及標靶治療低，國內已有文獻報告晚期肝癌接受樹突細胞免疫治療後的1年及2年存活率，高於未接受免疫治療者，但肝功能太差或黃疸指數過高則不適合，鄭隆賓也說，目前無健保給付，療程費用高，因此也會嚴格篩選患者，做更有效的醫療。

陳先生有B型肝炎，前年因右上腹疼痛就醫，才發現罹患肝癌且有11公分大，鄭隆賓說，陳先生肝兒蛋白（癌症指數）高達5萬多（正常值小於9）代表惡性度高，容易轉移及復發，切除腫瘤後指數也只降到4千多，指數居高不下，不久檢查出肺轉移，雙肺充斥如滿天星般的癌腫瘤，惡化成肺癌第4期，進行標靶和免疫檢查點疫制劑治療，效果不彰。

但是陳先生才結婚第2年、小孩還小，不放棄求生，希望積極治療，前年9月加入當時仍在人體試驗的細胞治療，開刀取下肺癌腫瘤與自體樹突細胞培養、再施打到體內，同時標靶和免疫療法也不間斷，療程共4個月，今年檢查身體已經看不到癌細胞，胎兒蛋白指數也降到0.8，他說以前菸酒應酬，忙於工作，現在控制飲食作息，好好活著，勇敢抗癌。

中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心今天啟用，中國附醫董事長蔡長海說，已有30多名患者報名細胞療法，但經篩選後為6人，準備接受治療。鄭隆賓說，該院成立全台第一家實體癌第４期的細胞治療中心，即日起可針對多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤（腦轉移癌）、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌等8種第4期癌症病人收案與治療，癌末病患不必遠赴外國求醫。

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