臉書社團驚傳被滅群 5.8萬人「社頭人俱樂部」一夜消失

2019-06-18 20:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕臉書再傳「滅群」！擁有5.8萬名成員的「社頭人俱樂部」，是彰化縣頗具影響力的臉書社群，但今天中午被臉書官方無預警移除，管理群已貼出公告「社頭人俱樂部，確定走入歷史」，讓所有社員驚愕不已。

「社頭人俱樂部」成立逾8年，管理群都是無給職，也從未開放廣告收費，管理群有了有效管理店家廣告po文，創彰化先例取實店審核，建立網路「優良商家標章」制度，獲得極高的評價，也成為社頭鄉庶民經濟的活水。社頭人不管找工作、辦活動、徵才、抓流浪狗、協助警方緝拿搶匪無不透過「社頭人俱樂部」，許多網友不定時把社頭鄉的人文美照po到網路，無形中建立社群對社頭鄉的向心力。

但今天中午許多社友登入後發現「社頭人俱樂部」不見了，原以為被管理員踢出，實情是「社頭人俱樂部」被官方踢出。今天傍晚管理群透過粉絲頁說明，「社頭人俱樂部」已經走入歷史，他們透過網路力量，讓人與人之間串連起來，保有初衷沒有變，經營一個在地社團，透過網路行銷力量，能讓一個在地店家或商家能夠賺個錢養活一家子人也足夠了，經營一個在地社團，讓各個小角落的事情，發揮最大的善事善心的力量，也滿足了經營八.九年的在地社團。

網友大罵，「臉書」像惡霸，滅群像翻書，有多人家裡的經濟就靠這社群，官方竟一聲不響就把它掐死了。

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