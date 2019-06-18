摺紙達人張禾臻雙龍頭大王船替神明祝壽

2019-06-18 19:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市湖內區公館里摺紙達人張禾臻為替神明祝壽，花了一個禮拜時間，以4000張藝品紙摺出一艘5.8尺長的雙龍頭大王船，其中，雙龍頭由500張紙摺成，船上大壽桃也由500張壽桃紙組合，2000張紙做底船，另600張捲紙棒摺成福安宮，整艘大王船金光閃閃、氣勢非凡。

張禾臻原來從事會計工作，因個性喜與人互動，因此改做直銷業務，幾年前一次隨進香團參拜活動，首次接觸到敬神紙藝摺紙作品，令她嘆為觀止，從此投入紙藝創作領域，成為無師自通的摺紙達人。

張禾臻說，敬神紙藝最常摺成蓮花，出現在喪家靈堂，以至於一般人把敬神紙藝與喪事聯想在一起，其實摺蓮花是敬神紙藝的基本款，隨藝品紙上的字樣不同，各有其不同代表意義，例如有「福祿延壽」字樣的蓮花藝品紙，常用於敬神，銷量最多的大悲咒摺蓮花，則常用於消災解厄。

敬神紙藝的表現形式大多以摺蓮花為主，張禾臻發揮巧思創意，陸續創作出大王船、祝壽龍鳳船、送神鳳船屋和提籃等作品，由於全部純手工打造，且每件作品均獨一無二、誠意十足，成為信眾送給神明的超夯供品。

湖內公館地方公廟福安宮三府千歲日前聖誕，張禾臻花了一個禮拜時間，以4000張藝品紙摺出一艘5.8尺長的雙龍頭大王船，為三府千歲祝壽，堪稱是敬神紙藝的經典作品，令人嘖嘖稱奇。

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