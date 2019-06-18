旅德青年小提琴家周子仁 獲聘呂北克愛樂樂團首席

2019-06-18 19:52

［記者黃旭磊／高雄報導］我國樂壇又傳喜訊！旅德青年小提琴家周子仁，獲聘德國呂北克愛樂樂團首席，這是台灣首位在德國拿到樂團首席終身職音樂家。

呂北克愛樂成團超過百年，知名指揮家如福特萬格勒、杜南伊都曾任音樂總監，而去年，奧地利知名指揮與鋼琴家弗拉達（Stefan Vladar）來台舉行鋼琴獨奏會，不少樂迷記憶猶新，周子仁本月接獲聘書，開心向高雄親友分享喜訊。

周子仁說，樂團下個樂季將有馬勒與貝多芬交響曲系列，指揮弗拉達詮釋貝多芬有豐沛情感，甚至勇於指出貝多芬在作曲上可能瑕疵，期待與弗拉達一同演出。

周子仁出生於高雄，就讀鹽埕國小、新興國中與雄中音樂班，受到鄭斯鈞老師啟發，高中時前往比利時布魯塞爾皇家音樂院就讀，開啟歐洲習琴之旅，隨後於德國德特蒙音樂院、漢堡音樂院完成藝術家文憑及最高演奏家文憑。旅德期間，周子仁受邀漢堡交響樂團演出協奏曲，曾在國際音樂節（Festspiele MecklenburgVorpommern）指導年輕樂手並帶領巡迴，演出足跡遍及歐洲、日本、韓國與美國。

周子仁說，近年與台北小愛樂合作，與指揮林韡函攜手推廣巴赫系列音樂會，並成立 Resonor室內樂集，希望成為歐洲與台灣間橋樑，幫助青年音樂家前往。7月周子仁將與台北小愛樂在高雄與台北，演出馬勒與德布西改編的室內樂作品，期待樂迷一起捧場。

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