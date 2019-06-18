跟著馬可波羅探險 餐廳推3D饗宴

2019-06-18 23:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕飯店餐飲大玩科技，近年歐洲、日本多家餐廳業者嘗試以3D投影技術結合餐飲，讓饕客享受一場視覺與味覺饗宴，如今這股旋風也席捲台灣飯店業。晶華酒店去年去年找來「世界上最小的廚師（Le Petite Chef）」客座，15個月內就吸引逾2萬人次，今年再推出2.0版，主打馬可波羅遊記中神祕的東方旅程，尚未開賣就吸引企業包場。

「世界上最小的廚師—Le Petit Chef」是由來自比利時的科技公司Skull Mapping 以及 Sense Media的跨界創作，透過3D裸視軟體、結合投影與動畫技術。顧客在餐桌上可看見小廚師循著13世紀馬可波羅東遊的探險路線，探訪阿拉伯市集、印度、喜馬拉雅山、青康藏高原、萬里長城等地，並帶來12道橫跨歐亞大陸的特色料理，主廚則依故事情節設計菜單，讓顧客彷彿身歷其境。

晶華酒店表示，這是全新用餐體驗，去年主廚仿照小廚師在動畫中端出的菜餚，端出和動畫中一模一樣的料理，讓旅客感覺置身在故事當中，但今年2.0版則全憑主廚創意，按故事情節打造出創意料理，留給顧客無限想像空間，7月1日起開放官網預訂，目前已確定有企業包場1個月。

大膽玩料理的還有六福萬怡酒店，六福萬怡酒店今年推出話題正夯的擬真料理，讓人驚呼「無法相信眼睛」例如以Q嫩的芒果奶凍做成玉米形狀，切開後仍保有玉米塊模樣；「金魚餃」餡料中添加魚卵增色，從餃皮中半透而出，筷子一夾起就像靈動的小金魚；「蓮蓉人蔘酥」則用千層酥皮打造人蔘模樣，內餡為白蓮蓉甜品，一口咬下，還能嘗到人蔘的清雅香氣。

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