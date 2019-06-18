居民夢魘！台南這溪惡臭距民宅近 地方盼市府整治水質

2019-06-18 20:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議員呂維胤18日邀集市府水利局污水新建科官員、地方里長，討論南區日新溪下游整頓及沿岸綠美化問題。地方指出，日新溪下游距兩旁民宅僅6米，溪水飄散惡臭成為周邊居民長期夢魘，期盼上游竹溪淨水廠完工後，市府能繼續爭取經費整治日新溪下游水質，清除下游淤積，擺脫溪水惡臭夢魘，打造親水城市。

呂維胤表示，先前已向市府爭取建設竹溪淨水廠，從上游源頭治理，改善水質和空氣品質問題，並翻新橋墩護欄，提升沿岸安全性。期望市府能接續整治日新溪從金華路到中華西路1段約600米部分，翻修兩側橋墩護欄，清除出海口淤積，綠美化水岸景觀，徹底改善日新溪水質惡臭問題，讓市民享有一個優質的親水生活環境。

南華里長辜福恩與開南里長梁坤財建議，市府應優先翻修永華國小一側護欄，並將護欄高度從80公分提高到110公分，確保孩童安全，橋面人行部分也應增設遮陽設施，讓民眾過橋時能免於遭到大太陽曝曬。

水利局污水新建工程科科長蔡英明回應，水利局會持續向營建署爭取前瞻經費，整治並翻修金華路至中華西路一段約600米的日新溪流域；加高永華國小一側護欄到110公分，以提升安全性；再者，清淤出海口並增設排水孔，降低淹水風險。

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