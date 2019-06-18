醫病》變臉！小資美女整型大復活 公立醫院1萬元搞定

2019-06-18 20:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣面貌皎好的許小姐今年1月不慎從樓梯上跌下，臉部受重創，原本挺拔的鼻子幾乎塌掉，自嘲美女變「秘雕」，她到妨間醫美診所打聽，整型手術動輒20萬元起跳，後來到衛福部彰化醫院整形外科就醫，醫師以其外耳及臀部的組織進行「喬臉」後，昔日高挺的鼻子「失而復得」，朋友說「美魔女重生」，但她則說，是「小資美女大復活」，因為原本要20萬才能整型變臉，花不到1萬元。

許小姐因為是意外造成顏面的傷害，可用健保給付，跟醫美診所透過整型手術打造「人工美女」有很大的不同，也因此費用相差非常大。

40歲的許小姐在家裡樓梯踩空摔下，額頭撞出個大窟窿，最慘的是鼻子歪斜變形伴隨一條5公分缺損傷口，鼻子幾乎塌掉。

彰化醫院醫師呂明川說，由於鼻部嚴重損傷變形，需要重建鼻子基部軟骨的結構，於是取用耳軟骨進行重建，傷口則使用臀部的皮膚及皮下組織來執行真皮皮瓣移植，以達到矯正外觀及醜形預防；額頭的缺損則以皮瓣移植、階段性手術及藥物注射等複合式治療進行修復。

許小姐說，原本以為要花一大筆錢去醫美整形才能恢復成以前的樣子，沒想到可以在公立醫院「重生」。

呂明川表示，一般來講外力導致的面部傷害通常不是單一機轉，經常伴隨軟組織的缺損，或神經肌肉血管損傷和顏面骨骨折等複合式損傷，傷勢輕微則留下一些疤痕，嚴重的話有可能毀容，形成無法挽救的後果。所幸許小姐第一時間接受專科照會治療，才順利保住「顏面」。

呂明川進一步指出，其實術後的照顧才是真正考驗，就疤痕來說，影響疤痕的因素很多，包括皮膚的張力、日曬、傷口發炎等都是考量的因素，有些患者則因有蟹足腫或增生性肥厚疤痕的體質，治療起來更為棘手，這時透過結合多種雷射和藥物的雞尾酒式複合性治療，才可以發揮治療最大成效。

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