醫病》擰毛巾、轉門把使不上力 原來是這毛病搞怪

2019-06-18 19:20

〔記者王俊忠／台南報導〕27歲林小姐雙手腕三角纖維軟骨損傷，先前經某醫院診斷後強烈建議林小姐開刀手術，否則無法痊癒。患者住在台南市立安南醫院附近，到該院看診想動手術。經醫、病雙方反覆討論，骨科醫師許惟傑建議先做增生療法，患者接受治療後效果佳，透過Ｘ光看到林女原本分開的遠端橈骨及尺骨關節已靠在一起，關節穩定度佳，活動自然無卡卡、工作一切正常。

許惟傑指出，三角纖維軟骨是手腕關節靠小指側的1個複合性結構，是由一群韌帶及纖維軟骨組成，亦稱作手腕的半月板，其有兩個主要功能，1是在前臂和手腕在做旋轉活動時負責維持遠端橈尺關節的穩定性；2是承受及傳導來自手部的力量，所以三角纖維軟骨損傷時，患者常主訴手腕尺側疼痛、握力減低、手腕扭力變差，有時甚至連擰毛巾、轉門把都使不上力。

病例林女屬於慢性損傷，林女告訴醫師其從事餐飲服務業，雙手時常托重的食器及物品。許醫師認為，長期工作下來，導致林女雙手三角纖維軟骨受傷；此外，三角纖維軟骨會受傷，也多與運動有關，如做手腕急下扣的動作，像打羽毛球、網球時可能發生，而手摔倒受傷或舊傷發炎也是成因。

許惟傑說明，此病症治療方式目前有藥物、護木、增生療法及手術4種，通常建議先保守療法3個月後如無效才考慮手術，安南醫院在過去3個月共治療9位病患，都採用增生療法搭配後續復健療程，均恢復良好正常生活，增生療法是健保給付項目，病患不需要額外自費，若增生療法效果不佳才需考慮開刀手術。

增生療法是採行高濃度葡萄糖注射，許醫師說，療程約3-6次，每雙週進行1次，主要應用在發炎肌腱的修復、止痛，利用自己身體的修復能力，經刺激後，促使損傷的軟組織進行修復，常運用在治療關節炎、韌帶與肌腱發炎及軟骨等傷害的修復。

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