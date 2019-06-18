宜中美術班走進北館市場 展出市場印象

2019-06-18 20:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］近年傳統市場在大型超商的進駐下逐漸式微，但宜蘭高中美術班在學長的牽線下，卻在宜蘭市北館市場內，用藝術紀錄傳統市場，並結合市場的環境舉辦別開生面的市場印象展覽，展期從今日起至25日止；宜蘭高中說，希望透過藝術，傳承傳統市場文化。

宜蘭高中美術班在校友方子維的牽線下，讓美術班得以在北館市場辦展覽，內容包含創意服裝設計、水彩創作以及商家寫真的攝影作品；方子維說，家中本來就是在傳統市場賣菜，是在傳統市場長大的小孩，但這80幾年來，隨著消費習慣改變，很多商家尤其是賣菜攤販，都搬到馬路邊，傳統市場漸漸沒落。

方子維說，上次帶宜中美術班來走讀，透過同學發想，讓學弟妹找市場的尼龍繩、端午節的艾草 等元素，變身藝術作品，希望透過展覽，讓市場能逐漸恢復人氣。

宜蘭高中美術班老師陳新郁說，學生取材不管是題材或者材料都來自市場，透過這些作品讓市場活化，是很特別的一件事情，歡迎民眾來市場看展，不用像去博物館、美術館一樣，不用特別梳妝打扮，藉此讓學生作品，走向生活化。

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