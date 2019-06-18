夏至限定奇觀！ 北回歸線地區「萬物無影」

2019-06-18 16:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕夏至是傳統24節氣之一，也象徵夏季的開始，今年夏至發生在6月21日晚間11時54分，台北市立天文科學教育館指出，夏至當日出現特殊天文景象，在北回歸線經過地方例如嘉義、花蓮與台東部，在夏至正午時分，太陽在頭頂正上方，屆時萬物之影皆會消失，一點影子都沒有，十分有趣。

天文館指出，正常來說，太陽一天在正午時分爬到最高位置是正午時分，以台北區域來講，太陽並非位在頭頂正上方，而是偏南方，因此人若正午站在太陽底下就會出現影子。

不過，天文館指出，夏至時太陽剛好到達黃經90度，陽光會直射北回歸線，所以北回歸線上正午時分的太陽會在頭頂正上方，萬物之影皆會消失，反之，冬至正午影子會最長，建議民眾在夏至正午可以外出觀察一下自己影子，就會發現這樣天文奇象。

夏至是北半球全年中白晝最長、夜晚最短的一天，此後白天逐漸變短而夜晚愈長，直到冬至，但天文館提到，夏至並非一年當中最早日出與最晚日落的日子，與地球公轉軌道為橢圓形，以及自轉軸有23.5度傾角等因素有關。

以台北地區而言，日出最早時間在6月6至12日間（5時3分），日落最晚則在6月27日至7月9日（晚間6時48分）。天文館還說，一般民眾以為正午是中午12點，其實不正確，正午是指太陽爬升到最高點，地球是橢圓形，因此正午時間落在11點多，並非12點整。

天文館另提到，傳統上，夏至被視為寒暑交替的分界點，在農耕或養生與科學原理不謀而合的習俗，例如「冬至湯圓、夏至麵」，麵的原料是小麥，夏至是小麥收成時節，新麥製成的麵食自然大受歡迎，於是「夏至吃麵」成為一項傳統。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法