無地點設社區關懷據點 烏日榮泉里求助市府

2019-06-18 16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣老齡化嚴重，為延緩老人老化，很多里及社區都會成立社區關懷據點，烏日榮泉里目前沒有社區關懷據點，里長何聰智表示，里內長輩希望能成立關懷據點，但里內並無合適地點，希望市府能協助。

烏日區長陳嘉榮表示，成立關懷據點必須是在里內，若無適當公家閒置房舍可做為據點設立地點，可尋求與私人或者是企業合作，有助於據點順利成立。

成立社區關懷據點，可讓里及社區長輩藉著進入社區與其他長輩社交、共餐，達到延緩老人老化的效果，但很多里辦公室及社區都面臨無地點可辦關懷據點，烏日榮泉里也面臨相同的問題。

榮泉里長何聰智表示，榮泉里並無社區關懷據點，因此很多民眾及長輩都希望能成立據點，不過，榮泉里卻無地點可承辦。

何聰智表示，榮泉里雖有活動中心，但一樓是烏日公所承辦的幼兒園，而雖然活動中心有二樓，但並無電梯，老人行動不便，不適合辦理據點。

雖然榮泉福德祠前有大廣場，但無遮風蔽雨的屋頂，被評定不適宜做為老人關懷的據點，目前雖有旭光國小舊校址，但一方面是距離太遠且傳出可能會拆除，無永續性，也被認為不適合。

何聰智表示，里內老人需求迫切，希望市府能協助里辦公室能找到合適的地點，讓里內的長輩能夠肶一起共餐，一起健康促進。

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