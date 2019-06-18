國際攝影聯展 37位藝術家訴說300幅故事

2019 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展，即日起至24日在新光三越高雄左營店10樓巡迴最終站。（記者張忠義攝）

2019-06-18 17:03

〔記者張忠義／高雄報導〕「2019新光三越國際攝影聯展」即日起在新光高雄左營店10樓登場，這次共集結37位影像藝術家、300幅影像故事，A區免費參觀，B區要購票入場。

A區展覽包含「2019新光三越國際攝影大賽得獎作品展」、「SKM PHOTO影像敘事特展室」、台灣攝影名家─吳東興「時序．影像」攝影展，B區則以人像攝影為主題，邀請到日本空氣感療癒影像大師－橫浪修以及3位台灣新生代攝影師－吳建衡、徐聖淵、張晏廷同台展出，帶來一系列撼動人心的影像盛宴！

展期現場每天1點半、3點半、7點都有定時導覽服務與多場攝影講座活動，歡迎民眾蒞臨現場，一同感受影像藝術的絕妙魅力！更多活動詳情請上新光三越文教基金會官網（culture.skm.com.tw）。

台灣人文紀實攝影師吳建衡，2012年帶著一尊台灣特有的電音三太子神偶，遠赴印度拍攝台灣推廣影片，於網路上引發廣大迴響，後續獲得各界幫助，花費三年時間完成台灣三太子巡迴72國影片。現為專職紀實人文攝影師，目標是走別人沒走過的路；曾獲得 MIFA、MPA、IPA、TIFA等國際攝影獎項。

台灣首位獲法國PX3攝影獎攝影師徐聖淵，2006年以自費出版攝影集《STRANGERS》成為首位獲得法國巴黎PX3攝影獎的台灣攝影師。2010年開始創作《哭泣女孩》，以相機蒐集超過500位女孩的故事與淚水，並以此項作品成為首位於北京今日美術館舉辦攝影展的台灣攝影師。

博客來百大藝術類攝影作家張晏廷，2014年拍攝台大盃男排全明星賽宣傳，透過社群及各家媒體的熱烈轉發，其作品遍及台灣、日本、泰國等，2018年以個人第一本攝影集《EVERYTHING》空降各大書店該類排行冠軍，成為當年度博客來百大作者藝術類作家。

擅長補捉自然光線與純粹的心靈的日本空氣感療癒影像大師橫浪修，擅長將少女人像拍得出神入化，作品總是讓人有和平、恬靜的感覺；其最具代表作品為《1000 Children》系列，以穿著校服的小女孩脖子與肩膀夾著水果為創作素材，當時為泰國兒童雜誌拍攝時，突發奇想讓小朋友結合當地盛產的新鮮水果拍照，雖然每位小朋友都穿上同樣的服裝，有著同樣的姿勢，但他們的神情、性格卻是截然不同的。

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