桃市醫療小管家2.0版 走入社區今揭牌

2019-06-18 15:43

［記者陳恩惠／桃園報導］市政府的「醫療小管家」計畫今再升級成2.0版，衛生局創新規劃針對市內較高齡化的社區，主動引入醫療服務，並計畫在社區建立共享健康測量站服務的第一個據點-大溪區南興里市民活動中心，今天舉行揭牌啟用儀式；衛生局副局長蘇柏文表示，此據點委由龍潭敏盛醫院辦理，結合大溪、龍潭等地的醫事、藥事機構、基層診所、長期照顧服務等，落實在地醫療資源整合，服務南興里及鄰近區域市民的健康。

他說，台灣逐年邁入高齡化社會，包括居家醫療、長期照護等服務需求大增，市府整合醫療資源，將實行多年「醫療小管家」計畫進階，在社區中建立健康服務據點，整合醫療及在地資源，透過里長等在地力量、主動發掘社區中潛在失能個案，讓醫療資源走進社區，提供單一窗口的醫養服務。

市府委託龍潭敏盛醫院執行醫療小管家計畫，服務龍潭、大溪及平鎮區長者，預防心臟保健，不定期舉辦免費的心電心音檢查服務，為長者心臟把關，藉由篩檢活動，早期發現無症狀的心臟疾病，達到早期篩檢、預防的目標。

為了促進社區民眾健康，各區醫院每年均深入社區舉辦各種醫療服務，希望將醫療帶入社區及民眾家中，也針對社區潛在失能民眾推展預防保健及延緩失能等活動，促進民眾的健康知能，位於桃市大溪區仁和路2段190巷29號的大溪區南興里服務據點，自即起至年底止，每週一至五，上午8時30分至下午5時30分提供服務，如有健康相關問題可前往或撥打諮詢專線0975-081-734或0975-081-713洽詢。

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