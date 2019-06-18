日本寵物咖啡館新噱頭 超療癒迷你豬來做伴

mipig cafe的迷你豬不怕生，在客人腿上爬來爬去。（Natalie田以熙授權）

2019-06-18 16:49

〔影音新聞／綜合報導〕貓狗寵物咖啡館大行其道，但在日本有新噱頭！東京黑目區開了全國第一間迷你豬咖啡館Mipig cafe，可以和迷你豬一起喝咖啡，店裡的小豬完全不怕生，在客人腿上爬上爬下，而且十分有靈性，跟狗一樣接受訓練後，能做出各種指定動作。

創始人皆川竜二表示，迷你豬在日本不是常見的寵物，他本身也很喜歡迷你豬，所以才有開店的想法，為了開店，他和英國農場合作品種培育，再於山梨縣自有的養豬場繁殖，並且在日本募資網站CAMPFIRE集資，以200萬日元為目標，沒想到計劃大受歡迎，最後募集超過320萬日元，超越門檻61%。

mipig cafe採預約制，得先上官網預約登記，消費方式為每人每半小時800日元附飲料一杯，之後每半小時再加收500日元，前往消費還有幾點要特別注意，顧客若有感冒、兩週內曾造訪有豬瘟的國家和兩天內有接觸過其它豬隻，都會被謝絕入內。

迷你豬雖然只有在幼豬時期有嬌小的模樣，但客人依然可以在店裡見到長大的牠們，成豬的體型和狗相仿，甚至重達40公斤，店內的成豬平時不是接待客人的主力，顧客可以顧客如果有興趣，可以購買店內的成豬做為寵物飼養，mipig cafe提醒想養迷你豬的民眾，想養牠就得照顧牠一輩子。

日本寵物咖啡館不只有貓狗，甚至有以刺猬、貓頭鷹為主題的店家，皆川竜二希望他的咖啡廳能扭轉日本人只把豬當食物的觀念，而把迷你豬也能當成寵物，當成家庭的一分子。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法