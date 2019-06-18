交大開拓新南向 首設越南境外碩士專班、每年30名！

2019-06-18 15:09

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學響應政府新南向政策，成立越南境外碩士專班！由交大國際半導體產業學院與越南河內國家大學下屬自然科學大學合作，今年8月將招收首屆「國際半導體產業學院越南境外碩士專班，是台灣第一所開設半導體領域碩士境外專班的大學，預計明年春季班開課。

交大校長張懋中與副校長張翼和教授程海東、呂志鵬等人前往越南河內，出席交大駐點辦公室揭牌典禮，將透過成立境外碩士專班，加強兩校在先進半導體研究方向的合作交流，未來每年會招募30名境外碩士班學生，也會強化鏈結越南當地半導體公司，讓越南學生可加入台灣半導體培訓系統。

張懋中說，全球化導致人力資源在全球流動，此次與越南河內國家大學下屬自然科學大學設立「半導體產業境外專班」，將共同培育半導體菁英，為台灣及越南打造半導體國際人才。而招生說明會上，也有近百名大學生來了解，顯示交大這項招生計畫，已有實質成效。

專班執行長兼國際半導體產業學院副院長呂志鵬說，學生只要滿足畢業條件就可取得「交通大學畢業證書」，讓越南學生不用出國，也可取得國外學歷，同時會安排優質學生暑假到台灣實習，可到指導教授校本部的實驗室使用先進設備儀器，甚至可到台灣半導體產業實習。

河內國家大學下屬自然科學大學Nguyen Van Noi執行校長表示，與交大合作看重的是其理工和半導體背景強，透過此境外專班能夠邀請交大教授到河內培養半導體領域人才，嘉惠南移進駐於河內的台商們。

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