下雨天雨傘不會濕答答！學生的創意設計這樣做...
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下雨天進家門，雨傘總是滴滴答答，新竹市中華大學工業設計學生設計出像好神拖的旋轉概念來脫去雨傘的水分，為解決生活不便找出路。（記者洪美秀攝）

下雨天進家門，雨傘總是滴滴答答，新竹市中華大學工業設計學生設計出像好神拖的旋轉概念來脫去雨傘的水分，為解決生活不便找出路。（記者洪美秀攝）

2019-06-18 14:53

［記者洪美秀／新竹報導］有撿菸蒂到想抓狂嗎？下雨天進家門滴滴答答的雨傘要如何不會滴滿地？中華大學工業產品設計學系學生提供生活疑難雜症的解決方案，且設計出可行的器皿，除讓生活與設計結合，更展現學生的創意思維，除已到國外參展，也將挑戰明年在新竹舉辦的設計展，要讓生活更環保、便利。

中華大學工業設計系學生在新竹邸家藝文空間舉行《漸進式》期末成果展，展出19件作品，題材涵括創意生活、農村自然、社會議題以及材質應用等四大領域，希望讓設計變成解決生活不便的工具。

其中學生梁成瑜、諸美霖創作的「消菸匿跡」，為改善煙蒂造成環境垃圾問題，改良出兼具美觀又低成本的「熄菸桶」，不僅輕巧方便，更可以提升清潔人員的打掃效率。

另學生林宜萱、余侑庭為解決下雨天傘具帶進室內造成的滴水問題，創作出能夠將傘面快速拍乾的「拍打旋轉傘桶」，只要幾秒鐘，不用耗電，透過好神拖的旋轉概念，就能把濕答答的雨傘脫乾水份。

學生蘇郁涵、宋恒瑜以「伸縮救難艇」，改良郵輪上現有的輔助救難設備，平常可當做郵輪桌子，但當遇上船難事故時，就可利用浮力和人站在桌上重力的特性，迅速組合成逃生救難艇，增加黃金救援時間。

學生展出的作品都是試圖尋找新的切入點來解決生活環境各項問題，兼具美學與創意，展期到22日。

  • 搭郵輪擔心萬一發生船難事件而無法快速坐上救生艇？中華大學工業設計學生利用郵輪上的桌子改成簡便救生艇，可透過浮力飄浮，可增加救援黃金時間。（記者洪美秀攝）

    搭郵輪擔心萬一發生船難事件而無法快速坐上救生艇？中華大學工業設計學生利用郵輪上的桌子改成簡便救生艇，可透過浮力飄浮，可增加救援黃金時間。（記者洪美秀攝）

  • 撿菸蒂真費神！中華大學工業設計系學生設計的「熄菸筒」，可方便吸納菸蒂，還可快速收集菸蒂，且小巧方便，可豎立在公共設施旁或吸菸區，減少對環境生態的危害。（記者洪美秀攝）

    撿菸蒂真費神！中華大學工業設計系學生設計的「熄菸筒」，可方便吸納菸蒂，還可快速收集菸蒂，且小巧方便，可豎立在公共設施旁或吸菸區，減少對環境生態的危害。（記者洪美秀攝）

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