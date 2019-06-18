下雨天雨傘不會濕答答！學生的創意設計這樣做...

2019-06-18 14:53

［記者洪美秀／新竹報導］有撿菸蒂到想抓狂嗎？下雨天進家門滴滴答答的雨傘要如何不會滴滿地？中華大學工業產品設計學系學生提供生活疑難雜症的解決方案，且設計出可行的器皿，除讓生活與設計結合，更展現學生的創意思維，除已到國外參展，也將挑戰明年在新竹舉辦的設計展，要讓生活更環保、便利。

中華大學工業設計系學生在新竹邸家藝文空間舉行《漸進式》期末成果展，展出19件作品，題材涵括創意生活、農村自然、社會議題以及材質應用等四大領域，希望讓設計變成解決生活不便的工具。

其中學生梁成瑜、諸美霖創作的「消菸匿跡」，為改善煙蒂造成環境垃圾問題，改良出兼具美觀又低成本的「熄菸桶」，不僅輕巧方便，更可以提升清潔人員的打掃效率。

另學生林宜萱、余侑庭為解決下雨天傘具帶進室內造成的滴水問題，創作出能夠將傘面快速拍乾的「拍打旋轉傘桶」，只要幾秒鐘，不用耗電，透過好神拖的旋轉概念，就能把濕答答的雨傘脫乾水份。

學生蘇郁涵、宋恒瑜以「伸縮救難艇」，改良郵輪上現有的輔助救難設備，平常可當做郵輪桌子，但當遇上船難事故時，就可利用浮力和人站在桌上重力的特性，迅速組合成逃生救難艇，增加黃金救援時間。

學生展出的作品都是試圖尋找新的切入點來解決生活環境各項問題，兼具美學與創意，展期到22日。

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