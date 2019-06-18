基隆城際轉運站動工 2021年完工

2019-06-18 14:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕歷經7次流標終於發包的基隆城際轉運站，斥資6億多元經費，預計2021年完工；行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌、立委蔡適應出席開工動土典禮。蘇貞昌致詞時表示，補助不分藍綠，會依照地方需要，「只要做得好、做得快，補助一定不會少！」感謝林右昌市府團隊、立委蔡適應與基隆市議會支持，希望工程早日完工。

蘇貞昌表示，林右昌就任市長以後，整個基隆市都因此改變，尤其基隆市的地狹人稠，推動各項建設猶如穿著衣服改衣服，實在非常不簡單，不過林右昌仍發揮他都市改造的專業，不僅提出非常好的構想又善於爭取，使基隆市改變得又快又好。

另外，立委蔡適應在中央極力為基隆爭取，再加上地方的議會能夠大力的支持，這樣相加、相乘的結果就是基隆市民的福氣。

蘇院長說，只要做得好、做得快，中央的補助一定不會少，他也一定會盡全力給基隆大力支持，因為他有地方首長的經驗，最知道基隆的需要，也因為他跟林右昌在中央黨部共事過，最相信林右昌的能力；只要大家團結一心，相信基隆的進步不只市民看得見，全國、國際都看得見。

林右昌表示，基隆城際轉運站對於地方發展非常重要，不只是為了基隆市民的通勤需求，更是未來台灣的國家門戶，城際轉運站將把市公車及國道、省道客運、鐵路以及未來的輕軌捷運一併整合，成為轉運中心，讓旅客不需要東奔西跑。

林右昌說，規劃中的城際轉運站配置市公車月台及國道客運月台，在舊站與新站中間還會有一座特別因應基隆氣候設計的歐式大頂蓬，不僅可以遮風避雨，還可以提供半戶外半室內的空間，將可以形成基隆新的都市景觀。

至於很多市民關心的舊火車站，林市長表示，將會透過建築設計再利用，完全顛覆現況，一樓變成服務的核心，舊火車站前圓環將變成國門廣場，讓來到基隆的旅客一步出轉運站就看到無敵港景及漂亮的郵輪，這就是基隆海洋城市的新風貌。

市府交通旅遊處表示，基隆城際轉運站工程經費包括中央特別統籌分配稅款2億6600萬元、交通部公路總局補助3億6987萬元、基隆市政府自籌5274萬元，總計6億861萬元。

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