等不到發大財「韓冰餐飲」盤讓 老闆︰高雄消費力減退

2019-06-18 13:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕等不到發大財！原本在台中經營小吃的張家，看準韓國瑜上任後會全力拚經濟，南下高雄開設「韓冰餐飲」店，但因門口道路施工及消費薄弱等因素，傳出將盤讓，張姓老闆坦承「高雄的人有多一點，但消費力確實減退！」

去年12月，張家跟著韓國瑜腳步，南下高雄愛河邊的海邊路，設立「韓冰餐飲」，沒想到不到半年，門口貼出「因人行道施工暫停營業」公告，也在591網站張貼盤讓訊息。

張姓老闆強調，是希望店面頂讓、合夥或出租都可以，但條件是「韓冰餐飲」不能更名，因為他已經申請公司登記與營運執照。

為何當初開店時沒想到用韓國瑜，而用韓冰？張姓老闆說：「韓國瑜起起落落，風險比較大；韓冰人緣好，這個女孩子很好，溫柔婉約」。

記者電訪張姓老闆，他表示自己不是韓粉，也沒政黨傾向，主要是看準韓國瑜上任後會全力拚經濟，才南下開店，沒想到碰上門口修路4個多月，生意沒起色還虧錢，只得暫停營業。

對於韓國瑜上任後的高雄經濟狀況，張姓老闆認為，人是有多一點，愛河邊就常有中國客，但整體消費力還是減退，他認為這與韓國瑜的民調上上下下，近期也有一些負面新聞有關。

張姓老闆說，現在門口的路已經修好，他預計7月起再重新開幕，但也歡迎盤讓或增加合夥人，如果盤讓出去，他會到其他地方再擴點。

被問到是否支持韓國瑜選總統？張姓老闆表示，自己是生意人，沒有立場或一定要支持誰，只期待經濟能夠好轉，他誰都支持。

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