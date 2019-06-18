產前、產後零酒精 寶寶發育更健康

2019-06-18 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕許多產婦坐月子時採用全酒料理補身，台中慈濟醫院婦產科醫師鍾佩穎表示，酒精會影響新生兒大腦發育，且經過烹煮的含酒料理，酒精仍會殘留在哺乳媽媽的奶水中，攝取酒精並會減少母奶產量，不只懷孕期間孕婦要完全避免酒精，產後哺乳的媽媽不論剖腹產或自然產，也都應減少酒精攝取。

鍾佩穎指出，新生兒相關醫學期刊於2001年提出「哺乳母親的合理酒精攝取量」中指出，喝下啤酒12盎司或葡萄酒5盎司或高濃度蒸餾酒1.5盎司後，應該等2小時後才能哺乳。就像警察酒測常見駕駛表示「只是幾個小時前，跟朋友一起喝了碗燒酒雞湯，不知道為什麼會超過標準」，顯見含酒料理不管煮得再久，湯裡還是會有酒精殘留，產婦喝下酒精料理再哺乳，小朋友就會在乳汁喝到酒精。

根據美國史丹佛大學醫學院與台灣共同合作的研究（ Standford-Taiwan ALDH2 Deficiency Research）顯示，高達47%的台灣人體內基因缺乏乙醛去氫酶，無法代謝純酒精（乙醛），比率居全球之冠。鍾佩穎說，因近半數國人體質如此，哺乳媽媽就算在「合理飲酒量範圍」，代謝酒精的速率是不是也能符合研究數據，值得關注。

鍾佩穎指出，另有研究指出，母乳裡酒精含量與哺乳媽媽血液中酒精含量接近，攝取酒精後30到60分鐘，母乳酒精含量最高。攝取酒精後哺乳，嬰兒喝奶量會下降20%，而且會讓嬰兒焦燥不安及睡不安穩，已知研究更顯示，酒精不論是懷孕中經由血液通過胎盤傳給胎兒，或產後經由哺乳傳給新生兒，對胎兒腦部發育的影響都不容忽視。

由於哺乳媽媽的安全酒精劑量目前仍有爭議，鍾佩穎認為減少酒精攝取可以讓寶寶更健康。如果實在無法避免攝取酒精，也應等待2小時以上才哺乳或在攝取酒精前先餵奶，減少對嬰兒健康的影響。

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