北市首宗危老重建房價上看9字頭 柯文哲：核准件數全台第一

2019-06-18 13:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市屋齡40、50年以上老舊房屋為數不少，中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」，台北市首宗危老建案今日開工動土，據建商雄興建設公司估計，重建後房價上看9字頭，台北市長柯文哲出席主持開工典禮，致詞時表示，台北市目前核准案件43件，是全台第一名，因為他親自盯，所以速度變快。

北市首宗危老建案位於長安東路一段40號，基地面積約361平方公尺，原為屋齡47年的2層樓老舊公寓，建商搭「危老條例」熱潮，於去年3月完成耐震能力評估，同年9月核定重建計畫，繼於今年1月領得建造執照，未來將新建地上10層、地下3層的電梯華廈。

台北市建築管理工程處指出，該案依「危老條例」重建，建商爭取綠建築標章、智慧建築標章﹅無障礙環境設計、耐震設計等容積獎勵項目，合計30％，外加「時程獎勵10％」，達到最高40％容積獎勵。據雄興建設估計，重建後的房價上看9字頭，將帶動周邊區域發展。

柯文哲致詞指出，北市開發早，屋齡超過30年以上多達9萬6千棟，占全市房屋比例83%，未來的10年內都要依「危老條例」重建，不僅可享有容積獎勵，並在法令上放寬建物高度及建蔽率﹅稅賦減免等優惠。

柯文哲表示，北市在4年後大於65歲的人口會超過20%，現在這些沒有電梯的公寓等於是老人監獄，老人家坐輪椅或行走不方便，沒有電梯根本下不來。他還說，很多國外朋友嘲笑北市建築物很醜，北市的都市更新勢在必行，而在921大地震之前，台灣房屋對於防震要求不高，所以地震若發生還是很可怕。

開工典禮結束後，柯文哲受訪表示，北市目前已經核准43件，是全台灣第一名，不過台北市是後來居上，因為中央母法規定、自治條例要通過，還有很多工作細則、行政命令要通過，坦白講今年初才全部搞定，再開放大家申請，因為他親自盯，所以速度變快。

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