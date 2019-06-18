不識寶！苗栗公廁「屏風」 竟是木雕大師黃國男作品

2019-06-18 13:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾獲國家傳統工藝獎的苗栗縣已故木雕大師黃國男，他於1995年的木雕創作「傳承」，原為三義水美街（木雕街）的門面代表作品，但隨物換星移，這件作品淪為公廁旁的「屏風」，也遭樹木遮蔽；家屬日前發現後，感嘆宛如被當成「垃圾」般看待，揪心不已。三義鄉公所今天表示，將協助找尋適當地點放置。

黃國男於2010年8月過世，享壽76歲；他一生與木雕為伍，於1988年獲得全省木雕創作比賽第2名，作品曾在行政院、總統府展出，並參與中日韓、歐亞等國際交流展；三義木雕博物館方表示，黃國男於2001年入選首屆傳統工藝獎，作品呈現細膩的鄉土人物，創作歷程可以說是見證三義木雕發展史。

黃國男的遺孀連百合表示，三義木雕博物館於1995年剛成立時，丈夫特地雕刻作品「傳承」，放置在水美街的公共展示區，希望造訪遊客一見到這件木雕作品，便能感受到三義木雕街的「來源」與木雕師的生命力。

黃國男的這件木雕作品於當時起，也肩負起木雕街門面代表作品，但隨時代變遷，原本的公共展示區，加蓋了公廁、電箱等設備，並栽種樹木美化，使得「傳承」前遭桂花樹遮蔽，加上公廁就位在創作後方，形同「屏風」，近3年來，展示區入口處更豎立了「慢城三義」的醒目立體藝術招牌；「傳承」形同被淹沒。

黃國男的兒子黃祈翔今天受訪表示，6月初妻子陳美娟為了拍攝紀錄片，經過水美街公廁旁發現此事，他女兒看到爺爺作品竟躲藏在樹叢和公廁之間，看了超不開心的，「最不開心的當然是媽媽了！」讓她老人家感嘆「好像是垃圾、很遺憾！」

黃祈翔說，父親這件木雕作品，是以木雕工作者工作時的形象為創作，右手高舉，本來有一根木槌，左手則是拿了一支刻刀，但如今木槌、刻刀都已損壞。

三義鄉長呂明忠今天表示，20多年前，水美街造街委員會因應三義木雕節活動，向鄉公所爭取預算，邀請木雕師創作，黃國男的作品就是其中之一，雖然作品為公共財，但不算是鄉公所財產，將邀請家屬和水美街協會成員，共同協調如何重新安置這件木雕創作。

三義鄉廣盛村長吳家達也說，這件木雕藝品為樟木材質，長寬分別為3乘4公尺，這麼好的藝術品放在廁所旁邊「真的是不被受尊重啦！」應移至其他較適合的公共空間展示，讓木雕創作真正達成「傳承」的意義。

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