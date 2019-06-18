夏天吃西瓜要小心 這些人吃多恐出大問題…

2019-06-18 13:25

〔記者陳建志／台中報導〕夏天天氣炎熱，西瓜成為許多民眾的消暑首選，但台中一名罹患腎臟病洗腎的65歲林姓婦人，因最近狂吃西瓜，水分排不出造成全身水腫，甚至引發肺水腫，呼吸困難送急診，醫師提醒腎臟病、心臟衰竭的患者吃西瓜要節制，不要貪圖口腹之慾而賠上健康。

亞大醫院腹膜透析主任林軒任表示，西瓜富含維生素A、維生素B群、鉀、鎂、磷、β-胡蘿蔔素、茄紅素等營養素，可提升身體抗氧化能力，並具降血壓功效，是許多民眾夏天的消暑聖品，但因也是糖分和水分含量高的水果，對於罹患糖尿病和腎臟病的患者來說，若短期內吃進太多西瓜，將會使血糖升高，增加腎臟負擔。

林軒任表示，近來腎臟科門診就陸續出現多位腎臟病老患者，抱怨手腳嚴重水腫，「胖了好幾公斤」，細問後才發現是西瓜吃太多，其中一位65歲林姓婦人，患有糖尿病及高血壓，每週要洗腎3天，前來洗腎時發現體重多了5公斤，詢問後才知道是最近狂吃西瓜，導致全身水腫。

林軒任表示，該名患者回家後，仍然不忌口，結果在家突然因喘不過氣送急診，檢查後才發現是肺水腫，且血氧濃度低至90%以下，趕緊安排洗腎才穩定病情，讓患者嚇得說：「以後不敢再多吃西瓜了！」

林軒任強調，西瓜含極高水分，慢性腎臟病患若吃進過多西瓜，將讓體內蓄積過多水分，導致體內水、電解質、酸鹼平衡失調，造成水無法排出，增加腎臟負擔，容易誘發肺水腫、心臟衰竭等嚴重併發症，嚴重甚至有致命風險。

林軒任指出，西瓜對健康民眾來說，有促進水分代謝、改善排尿及水腫的效果，但對慢性腎臟病或有心臟衰竭的患者來說，恐造成體內水分過多，建議在吃西瓜、稀飯等含水量高的食物前，應先與醫師諮詢，視病情和排尿量決定食用份量，才不會因一時清涼，造成腎功能惡化賠上健康。

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