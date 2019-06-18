打造全國最長滾輪滑梯卡關 後龍鎮長：擬變更路線

2019-06-18 12:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮公所擬在半天寮好望角景區打造全台最長的滾輪滑梯，不僅可同時欣賞山海美景，更能串連周邊景點，但卻因設施位置超過保安林地坡度規範而卡關，讓地方人士急跳腳，立委陳超明國會辦公室今早召開協調會時，後龍鎮長朱秋隆明確表示不放棄該案，將再研擬更改設施路線，盼盡速取得土地使用權。

後龍鎮沿海觀光資源豐富，不僅「好望角落日」遠近馳名，而好望角下方則有日治時期興建的舊海線鐵道、三座子母過港隧道，也是全國海拔最低的隧道，另還有貝類化石種類繁多的過港貝化石層、具文資潛力的媽靈宮、同興老街等。

後龍鎮公所參考高雄市哈瑪星滾輪式滑梯，擬從好望角景區架設約400至600公尺長的滑梯，採用綠能環保動力，藉由自然山坡地形讓遊客可輕鬆飽覽山海一線的景致，提案也獲交通部觀光局原則同意。

但由於該山坡屬於農業委員會林務局所轄的保安林地，按保安林解除審核標準第3條規定，凡坡度超過55％依法不得解除保安林地，而目前公所提出的3條可行路線，都會經過部分超過標準坡度地區，無法取得土地使用權，使得鄉親引頸期盼的重要觀光建設恐胎死腹中。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐認為，滾輪式滑梯若能建構完成，不僅成為國家型的觀光亮點，也能為苗栗帶動龐大經濟效應，仍會爭取前瞻計畫中的地方觀光體驗補助經費；朱秋隆也說，將再重新研擬新的設置路線，避開超標坡度，此外也將同步爭取於過港隧道設置綠能紙火車等遊憩設施，持續推動地方觀光。

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