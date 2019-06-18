國中入學期半個月 這社區免費教孩子們理財、童軍棍…

2019-06-18 12:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國小在本月12日就舉行畢業典禮，但在國中新生暑期輔導前，畢業生們至少有半個月以上「空窗期」，屏東市歸來社區發展協會本週起推出為期3週的「五大日」營隊，幫家長顧好小孩，全程免費參加。

「童軍棍、童軍繩如何使用，今天教大家！」，五大日學習營隊從昨天（17日）展開，首日是走讀社區湖西里，今天（18日）則是童軍實用技能課；歸來青年陳韋綸今年國中畢業，特別到營隊當志工，他表示，每週一到週五的課程都不同，像週三是小小理財王、週四打籃球、週五看電影，所以叫做「五大日營隊」，希望畢業生們每天都學到不一樣的東西。

歸來國小家長會長陳文傑表示，去年發現自己的小孩，畢業之後到上國中之前，有一段空檔時間不知道要做什麼，於是建議社區發展協會辦營隊，一起守護社區小朋友的安全；歸來社區理事長吳漢霖也表示，每逢畢業季，孩子開心家長擔心，尤其農村聚落，家長忙於工作也沒有時間照顧孩子，常常只能放牛吃草，所以協會集合社區力量來辦活動。

今年歸來國小有15位畢業生，其中9人報名參加五大日營隊，學生湯紫岑表示，這個營隊很好，不然她只能在家看電視，或騎單車在社區趴趴走，營隊中她最喜歡童軍課，學到很多實用的知識與技能。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法