安置兒少夜夜驚 這項捐贈給擁抱安眠

2019-06-18 12:04

〔記者何玉華／新北報導〕受安置的兒少常因缺乏安全感，夜不能安眠，在新北市政府社會局媒合下，新北市張廖簡宗親會及重力被供應商環國企業一起捐贈97件重力好眠被給10家育幼安置機構及安置處所；代表受贈的培心家園主任陳雅琳說，有一個剛經歷家人往生的孩子該重力被後，分享感受說「覺得像有人擁抱他」。

社會局兒童少年福利科科長劉倩如說，97件重力好眠被價值42萬元，張廖簡宗親會捐贈20萬元，環國企業捐贈22萬元，促成這樁美事；她說，新北市目前家外安置兒少共723人，這些孩子都多少有家庭或受暴經驗，躁動、對陌生環境不安，常導致安置初期不穩定、無法入睡，對照顧者還說是很大的壓力及負荷。

環國企業總經理張學昊說，多年前在美國矽谷工作，因為壓力大，睡眠品質不好；在尋找解決方法時，才得知重力被，不同於目前主流的輕盈、柔軟訴求，重力被刻意加重到人體體重的10分之1，讓覆蓋時有種被包覆、擁抱的安全感。

培心家園主任陳雅琳說，照顧的對象是18歲少男，這些孩子在安置初期還是會有不敢一個人睡、不敢關燈的情形，初使用時，還會開玩笑說「這麼重，是要我練舉重嗎?」但用完後，都會說「好舒服」；還有一個剛經歷家人往生的孩子說「覺得像有人擁抱他」。

安置幼兒的基督教芥菜種會社區工作處處長周幼梅說，有一個孩子常常夜哭，早上4、5點就驚醒睡不著，給他蓋上重力被後，孩子安睡許多，甚至睡到早上10點半。

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