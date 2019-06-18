竹縣畢業季徵才活動 提供超過2500職缺

2019-06-18 08:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕6月畢業季，新竹縣體育場今天（18日）上午10點到下午2點有一瑒「哇尚“青”我想飛」 徵才活動，由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹縣政府主辦，邀請智邦科技等40家廠商設攤，提供超過2500個職缺，歡迎求職民眾及畢業青年把握機會踴躍前往參加。

竹北就業中心主任劉文菁表示，適逢6月畢業季及暑假來臨，這次邀請的40家廠商包含有科技業、傳產業及服務業，知名廠商有智邦科技、力成科技、南港輪胎、阿瘦實業等。提供各類主管、工程師、國內外業務人員、技術員、門市人員等2500個以上多元化職缺。

另社會創新企業-新竹縣柿染文化協會，也將於活動會場分享創業及品牌建立成功經驗，提供創業諮詢服務，同時也提供特色柿葉茶供求職民眾品嚐，預祝求職及事業成功。

活動結合一系列就業諮詢服務，只要民眾現場投遞2家職缺並完成任一項就服諮詢，即可免費參加柿染DIY手作體驗（數量有限），現場也展示該協會設計成品，讓參與民眾感受新竹縣在地文化之美。

劉文菁表示，徵才活動現場有設置「人資顧問團產業諮詢」、「職涯探索與諮商」、「心測工具施作」，並提供「線上履歷製作及履歷健檢」服務，協助青年朋友掌握先機及盤點職能重點；賈桃樂學習主題館也將在現場提供AR虛擬職場體驗，透過電腦互動科技體驗航空業、汽車業及精緻農業等17種產業工作內容，歡迎初次尋職或一般求職民眾，不要錯過。

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