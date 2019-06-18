樂活市集評鑑起跑 南市力拚五星名攤

2019-06-18 08:05

〔記者王涵平／台南報導〕全國樂活市集評鑑開跑，南市今年47處市場及4處夜市參與評核，攤商強調，將以高品質的產品與服務力拚五星名攤。

南市經濟發展局代局長蕭富仁表示，，今年以全市通過1000顆星（含夜市至少30攤）、通過品牌市集至少2處及3～5星名攤達130攤為目標，提升整體傳統市場產業競爭力。

欲爭取五星樂活名攤的「森霖優格」和「麻善橋肉品」展示特色商品。位於西門淺草青春新天地的「森霖優格」，2014年創業即獲樂活評鑑3星認證，2015年再拿下4星，今年希望勇奪5星。自創的手工優格品牌，使用鮮乳搭配乳酸菌發酵，無添加防腐劑、無色素、無香料、無動物膠，不含一滴水，八小時的完美發酵，獨特的販賣機是網路上熱門的打卡美食景點。

位於麻豆市五市場的麻善橋，在地經營37年，販售肉乾、肉鬆等商品，曾經獲得「台南百家好店」、「台南金讚好店」、「樂活評鑑4星名攤」等多項獎項。肉乾堅持手工製作，使用百分之百純豆釀製的醬油，不摻化學香料，使用在地天然蔗糖、台鹽。結合麻豆的在地名產文旦，研發全台首創的「柚香肉絲」及「柚香肉干」，獨特口感讓很多顧客驚豔。

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